Pescara, Oddo: "Preoccupato? Il giusto. Vogliamo far punti". Omeonga out dai convocati

vedi letture

Il tecnico del Pescara Massimo Oddo in conferenza stampa ha parlato della sfida contro il Cittadella e delle voci sulla sua permanenza alla guida del club: “Domani l’obiettivo è quello di far punti e per farlo bisogna offrire una prestazione all’altezza. A Lecce abbiamo fatto una buona prestazione e domani dobbiamo cercare di migliorare e giocare bene per più lungo tempo senza consegnare palle facili agli avversari. Non dobbiamo mostrare troppo il fianco al Cittadella, una squadra aggressiva e molto forte sulle seconde palle e le ripartenze. Dovremo stare attenti e accorti, giocando con la giusta aggressività. - continua Oddo come riporta Pescarasport24.it - I confronti con i tifosi e la società sono stati utili perché così deve essere fra persone intelligenti. Sono preoccupato al punto giusto, ma credo di aver dato tutti in settimana e che il gruppo sia concentrato e voglioso di riscattarsi”.

Sono 22 i calciatori convocati per la sfida. Assente Omeonga che si unirà a Bocchetti, Drudi, Memushaj e Bocic fra gli indisponibili. Questa la lista completa:

Portieri: Fiorillo, Alastra, Radaelli

Difensori: Balzano, Masciangelo, Scognamiglio, Jaroszynski, Bellanova, Guth, Nzita

Centrocampisti: Fernandes, Busellato, Valdifiori, Diambo, Maistro, Crecco

Attaccanti: Belloni, Asencio, Ceter, Di Grazia, Capone, Vokic