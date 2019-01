© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

È Lamin Jallow la prima scelta del Pescara per rinforzare l’attacco. Il giocatore piace a Pillon e il Delfino sta lavorando sotto traccia per prenderlo in questa finestra di mercato invernale. Il procuratore del giocatore ne ha parlato brevemente a noi di Tuttopescaracalcio.com: “Confermo che il Pescara mi ha cercato per Jallow e ne stiamo parlando, ma non posso dire di più”. Il Pescara tratta Jallow, obiettivo numero uno per l’attacco.