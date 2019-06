Pescara, per Brugman si fanno sotto tre club esteri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ci sono solo le ipotesi italiane (Parma e Cagliari su tutte) nel futuro di Gaston Brugman, centrocampista classe ‘92 del Pescara. Sono infatti diversi i club stranieri che hanno effettuato un sondaggio per l’uruguayano, valutato 2,5 milioni dal club abruzzese, con il suo agente Pagliari. Si tratta, come riferisce Pescarasport24.it, di Alaves, Villarreal e Paok Salonicco.