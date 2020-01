© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi era emerso il Livorno come club interessato ad Alessandro Matri, attaccante in uscita dal Brescia. Secondo quanto riportato da SkySport, però, gli amaranto non sono gli unici ad essere interessati all'ex Milan e Juventus. Su di lui c'è anche il Pescara attualmente impegnato a derimere il rebus allenatore, con Luciano Zauri in bilico.