© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Non ci sono solo Gabriele Moncini della SPAL e Stefano Moreo dell’Empoli per rinforzare il reparto offensivo del Pescara. Il club abruzzese infatti avrebbe messo nuovamente nel mirino Lamin Jallow che potrebbe salutare la Salernitana a gennaio. Il giocatore era stato già cercato in passato e qualora fosse messo fra i cedibili dal club campano gli abruzzesi ci farebbero un pensierino in modo da regalare a Zauri un centravanti-boa che abbia fra le sue armi anche la velocità e la tecnica per sposarsi con Galano e Machin. Lo riferisce Pescarasport24.it.