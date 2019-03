© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Giuseppe Pillon, allenatore del Pescara, alla vigilia della sfida con il Lecce ha così presentato la sfida in conferenza stampa: "Ci siamo allenati molto bene in questo periodo, la sosta è arrivata a pennello per recuperare gli infortunati. Siamo pronti a questa partita, conoscendo la difficoltà della stessa. Ma sono molto fiducioso per come ho visto la squadra. A parte Kanouté e Melegoni, tutti a disposizione. Brugman? Nel suo ruolo è molto importante, poi soltanto il campo dirà se ho fatto bene o no a cambiargli posizione. La verità verrà fuori domani. Il Lecce gioca un ottimo calcio, è molto propositivo, attacca con tanti calciatori e sta bene fisicamente e mentalmente. Però ci siamo anche noi. Andremo lì per fare la nostra partita, di certo non per difenderci. Io provo sempre a giocarmela. Il Lecce è perfetto, ha pochi difetti. Ma noi abbiamo le nostre caratteristiche da sfruttare, abbiamo calciatori veloci che possono ribaltare il fronte. La sfida non finirà 0-0, se lasci giocare il Lecce poi vai in balia".