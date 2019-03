Pescara, Pillon: "Prestazione deludente, ci manca continuità"

© foto di Andrea Rosito

Una sconfitta che fa male quella contro il Cittadella, ma che lascia il Pescara in piena zona playoff. Una magra consolazione per gli abruzzesi che continuano il digiuno fuori casa e vedono allontanarsi la promozione diretta; ai fine partita è il tecnico, Giuseppe Pillon, a fare un'analisi lucida di ciò che è mancato alla sua squadra nella gara del Tombolato."Mi girano le scatole. Non si possono prendere tre gol su palla inattiva, è stata una prestazione deludente anche sul piano dell'atteggiamento. Nella seconda parte non abbiamo fatto bene, oggi non è andato bene niente di quello che si doveva fare. Al di là dell'errore arbitrale, perché sul secondo gol c'era fallo, non abbiamo fatto la partita che di solito facciamo. Non riusciamo a dare continuità e questo è sinonimo di mancanza di personalità" ha dichiarato ai microfoni di Rete8. Parlando poi dei singoli: "Sottil ha fatto cose buone e cose meno buone. Bellini? Deve solo integrarsi con i ragazzi, capire il gioco, ma la fisicità è un'arma che abbiamo mentre Del Sole è entrato bene in partita" ha concluso.