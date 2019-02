Pescara, Pillon: "Proponiamo o si fa difficile in un catino come lo Scida"

Bepi Pillon, allenatore del Pescara, ha così presentato la sfida di domani sera che vedrà la squadra abruzzese essere impegnata in casa del Crotone nel posticipo del turno di Serie B: "Il Crotone ha una grande forza fisica, sono tutti prestanti e Benalì è il fiore all’occhiello. Ha giocatori importanti per la categoria, come ad esempio Pettinari che conosco bene. E’ una partita da affrontare nel modo giusto. I miei li ho visti bene in questa settimana, erano molto più tesi dopo i cinque gol presi dal Brescia. Dovremo essere concentrati e non passivi, dovremo dare fastidio in avanti al Crotone altrimenti sarà una partita problematica in un catino come lo Scida", le dichiarazioni riprese da TuttoPescaraCalcio.com.