Pescara, Pillon: "Risultato aperto, ora c'è il secondo tempo in casa"

Il tecnico del Pescara Giuseppe Pillon ha analizzato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio in casa del Verona: "Il risultato è ancora tutto da giocare. Abbiamo fatto il primo tempo e poi c'è da giocare il secondo in casa. E' 50-50. Il Verona si è confermato una grandissima squadra con giocatori che sanno giocare le partite importanti".

E' il Verona che vi aspettavate?

"E' stata una buona partita da ambo le parti, avvincente e con capovolgimenti di fronte. Ce la siamo giocata a viso aperto senza far le barricate. Al ritorno sappiamo che sarà una partita molto difficile".

Cosa non l'è piaciuto oggi?

"Abbiamo regalato loro delle situazioni su palla in uscita. Quando siamo stati schierati e abbiamo fatto bene le cose, eravamo bravi e veloci a ripartire. Con queste squadre non devi sbagliare i dettagli perchè poi diventa difficile quando vai in svantaggio".

Memushaj?

"E' uno dei giocatori importanti insieme a Brugman di grandissima qualità. Sono molto importanti nel contesto della nostra squadra. Memushaj ha personalità e uniamo la qualità di Brugman che ci fa bene".