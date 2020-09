Pescara, possibile asse col Benevento: Antei, Improta e Moncini gli obiettivi

vedi letture

Il Pescara potrebbe pescare a piene mani dal Benevento per rinforzare la rosa a disposizione di Massimo Oddo sfruttando gli ottimi rapporti fra i due presidenti Sebastiani e Vigorito. Come riporta Pescara sport24.it oltre al nome di Iemmello (che però sembra destinato a volare al Las Palmas), il club abruzzese sarebbe interessato al difensore Luca Antei, classe ‘92, che potrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo qualora dovesse risolvere con i sanniti. Le alternative, sempre in casa giallorossa, sono Tuia e Volta che però hanno ingaggi fuori portata per il Pescara che avrebbe bisogno di un aiuto da parte del Benevento.

Occhi puntati anche alle uscire in attacco con Gabriele Moncini, classe ‘96, e Riccardo Improta, classe ‘93, come obiettivi. Il secondo è stato accostato già nelle passate stagioni al Delfino e quest’anno potrebbe essere quello giusto per fargli vestire la maglia abruzzese. Il primo invece piace parecchio a Repetto e potrebbe decidere di tornare in Serie B visti gli spazi ridotti nello scacchiere di Inzaghi in Campania.