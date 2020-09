Pescara, rivoluzione in difesa: da Angella a Porcino i nomi seguiti dagli abruzzesi

Nella prossima stagione il Pescara potrebbe avere una difesa praticamente nuova visti i tanti addii: Campagnaro si è infatti ritirato, Bettella è finito al Monza, Drudi e Scognamiglio sono in uscita così come il giovane Elizalde, che potrebbe tornare in patria ai Montevideo Wanderers. Secondo quanto riferito da Pescarasport24.it il club abruzzese starebbe puntando due giocatori in uscita dal Perugia, squadra allenata lo scorso anno da Oddo. Si tratta di Gabriele Angella, classe ‘89, e Filippo Sgarbi, classe ‘97. Per quanto riguarda le corsie esterne invece c’è un sondaggio esplorativo Nicola Falasco, classe ‘93 che può giocare anche da centrale, sempre del club umbro. L’alternativa sarebbe Antonio Procino, classe ‘95, in uscita dal Livorno.