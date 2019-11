Pescara, Scognamiglio: "Sogno la quinta promozione in carriera"

© foto di Andrea Rosito

Lunga intervista del difensore Gennaro Scognamiglio del Pescara a Il Centro in edicola in cui il calciatore si racconta fra presente e futuro sognando una nuova promozione: “A Perugia ci attende una gara dura, ma possiamo vincere. Io qui voglio lasciare il segno prima di ritirarmi e poi fra qualche anno iniziare ad allenare, magari sempre in questa società. - spiega Scognamiglio fra passato, presente e futuro – La semifinale con il Verona dello scorso anno fa ancora rabbia, ora però spero di riprendermi quello che mi è sfuggito a maggio. Sogno la quinta promozione in carriera”.