© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Rete 8 il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato della vittoria sull’Ascoli che ha riportato il sereno in casa abruzzese: “Sono più rilassato, è evidente che dopo una prestazione come quella contro il Crotone un minimo di preoccupazione c’era, ma il mister e la squadra hanno dato prova di grande carattere e orgoglio portando a casa una vittoria importante e meritata. - continua Sebastiani parlando poi del mercato di gennaio – Aspetterei prima di pensarci, abbiamo tre attaccanti come Maniero, Brunori e Vorrelli e il mister è contento. Poi a gennaio non ci tireremo indietro se ci sarà bisogno di fare qualcosa”.