Pescara, Sebastiani annuncia: "Trovato l'accordo con i giocatori per il taglio degli stipendi"

Daniele Sebastiani, presidente del Livorno, ospite di Tv6, ha annunciato di aver trovato l'accordo con i calciatori per il taglio degli ingaggi: "Devo ringraziali tutti, non c'è stato un solo giocatore o un solo procurate in Italia che mi abbia creato problemi. Grande merito va ai ragazzi ma anche alla società, che evidentemente è credibile. Gli stipendi verranno divisi in due e nel caso in cui verrà terminato il campionato, e la società dovesse recuperareebasssssss una parte degli introiti persi, la parte recuperata degli introiti verrà girata a loro, quindi potrebbero perdere un mese e mezzo o al massimo uno".