Pescara, Sebastiani: "Rischiamo l'implosione. Contrario all'idea del presidente Stirpe"

Su quale sia la via della Serie B per uscire dalla crisi nata a causa della pandemia di Coronavirus si è esposto oggi il presidente del Pescara Daniele Sebastiani: “E’ stimato che dall’interruzione in poi la B rischia di perdere circa 40 milioni di euro - spiega al Corriere dello Sport -, un paio per club, perciò bisogna lavorare di sistema per evitare l’implosione. Meglio che tutti ne usciamo con piccole ferite piuttosto che qualcuno conferite mortali”.

Sulle modalità della ripresa il numero uno del Delfino, poi, si schiera contro il suo collega Stirpe del Frosinone che ha lanciato l’idea di spalmare il resto della stagione in due anni: “Di quello che dice Stirpe condivido quasi tutto - afferma Sebastiani - ma non sono d’accorso sullo spalmare questo campionato in due”.