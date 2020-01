© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Frattura incompleta al coccige: questo il responso degli esami strumentali effettuati su Massimiliano Busellato. Per il centrocampista si prospetta un periodo di stop di almeno tre settimane, poi ulteriori valutazioni saranno fatte.

Anche in chiave di mercato? Il tutto è ancora da vedere, ma di certo il club abruzzese non è immobile.