Pescara, Valdifiori: "Strano ritrovare la SPAL da avversario, ma voglio fargli un dispetto"

vedi letture

Il centrocampista del Pescara Mirko Valdifiori ha parlato a Il Messaggero del complicato inizio di stagione del club e della sfida contro la sua ex squadra, la SPAL: “D questo periodo si esce tutti assieme, con il lavoro e cercando di dare qualcosa di più rispetto a quanto fatto finora. Non siamo partiti bene, ma l’ambiente ci è stato vicino e sapere che abbiamo il sostegno della gente è importante. Ora però dobbiamo dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Cittadella e andare a Ferra con la stessa mentalità e lo stesso atteggiamento. Ritrovare la SPAL da avversario mi fa uno strano effetto, ho tanti amici ed ex compagni che ancora giocano lì, ma ora sono al Pescara e devo pensare a fargli un dispetto. - continua Valdifiori - Sono contento e felice di essere arrivato a Pescara. Con il presidente Sebastiani e mister Oddo cercherò di dare una mano e sono a disposizione per raggiungere buoni risultati. Il mio ruolo? Devo mettere la mia esperienza in campo e nello spogliatoio per aiutare i compagni più giovani e mi piace avere questa responsabilità nei loro confronti”.