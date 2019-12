Pescara, Zappa: "Dobbiamo concedere meno, il modulo non ha inciso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro il Frosinone, il giocatore del Pescara Gabriele Zappa ha detto: "Ogni partita è a se, non siamo riusciti a concretizzare le azioni. Mancava qualcuno che occupasse l'area? Non aspetta a me dirlo. Dobbiamo concedere il meno possibile, loro le hanno sfruttate al meglio, dobbiamo concederne ancora meno. Gara brutta? Si, non ci sono state tante occasioni ne per noi ne per loro. Non è stata una bella partita. Ennesimo modulo cambiato? Secondo me, credo che il mister ha cambiato modulo perché loro giocano a cinque. I cambi di modulo a me non influenzano molto".