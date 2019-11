Pescara, Zauri: "Borrelli è alla pari degli altri, gli chiediamo i gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Zauri, tecnico del Pescara, ha parlato nel pregara di Pescara-Cremonese, anticipo della 13esima giornata ai microfoni della Rai. “Ho cambiato modulo perché pensiamo di poter stare bene in campo con questo schema, speriamo che il campo ci dia ragione. La Cremonese è una squadra costruita per stare tra i primissimi posti della classifica. E’ tra le prime tre per vincere il campionato: sono in difficoltà e hanno cambiato tecnico ma il nostro obiettivo è di fare una bella partita. Borrelli? E’ al pari degli altri, quando merita va in campo. E’ un attaccante e gli chiediamo i gol”.