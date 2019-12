Pescara, Zauri: "Due tiri loro, due gol. Quando sarà il momento, andrò"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Zauri, allenatore del Pescara, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti allo Stirpe di Frosinone dopo la sconfitta per 2-0 della sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni, raccolte da TuttoPescara.com: "Loro hanno fatto due tiri e due gol, noi ce la siamo giocata: il pallino del gioco l'abbiamo tenuto noi, anche se in modo sterile. Chiaro che quando una squadra si chiude ed è molto bassa troviamo difficoltà. L'avversario era enorme, ce la siamo giocata, abbiamo poco da recriminare. L'atteggiamento è stato buono, ma quando perdi c'è poco da parlare".

L'area di rigore del Frosinone non è mai stata occupata.

"Volevo che gli esterni e gli attaccanti attaccassero l'area, ma quando hai otto avversari nell'area è difficile attaccare. Non siamo riusciti quasi mai a tirare in porta".

Cosa si aspettava da questo sistema di attacco leggero?

"Un grande possesso e dominio del campo in tutti i settori, poi non siamo riusciti a fare gol".

Si sente a rischio?

"Quando non sarà più il momento andrò a casa".