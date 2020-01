Pescara, Zauri: "Mi auguro di avere qualche rinforzo dal mercato"

Fonte: tuttopescaracalcio.com

Luciano Zauri, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana: "Brunori partirà, non sarà convocato per la gara di domani, stesso discorso per Ingelsson e Cisco. Ciofani non sarà convocato per infortunio. Numericamente non siamo quelli di prima, mi auguro di avere qualche rinforzo. Stiamo cercando di rinforzarci nel reparto offensivo perché nel girone d'andata abbiamo avuto molta fatica"

La stagione di Palmiero?

"Non ho chiesto un vice ma non abbiamo nemmeno un giocatore che abbia le sue stesse caratteristiche. Abbiamo adattato Kastanos, che ha fatto bene lo scorso anno alla Juve, abbiamo anche Bruno che può darci una mano. Numericamente ci serve qualcosa, anche in difesa".

Il caso Memushaj?

"Io non ho fatto nulla, ho preso una decisione che avrebbe preso chiunque. Mi interessavano le scuse nei confronti del gruppo. Tra me e lui non c'è nulla".

Che Salernitana mi aspetterò domani?

"Dopo la sosta ci poniamo tutti questa domanda, a partire dalla mia squadra. E' una squadra che gioca con il 3-5-2 con caratteristiche ben precise, si aprono e si propongono. Vedremo chi sarà più incisive".