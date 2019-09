© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Zauri, allenatore del Pescara, dopo la vittoria contro il Cosenza in trasferta ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da TuttoB.com: ”L’atteggiamento era quello di non concedere profondità agli attaccanti del Cosenza e ci siamo riusciti. Forse eravamo troppo bassi in alcune situazioni. Sono contento dei ragazzi e per la prestazione. Stiamo crescendo, questa partita ci porta tanta esperienza. Noi non vogliamo giocare così ma purtroppo ci sono partite sempre diverse e situazioni diverse. Per Tumminello dobbiamo aspettare gli esami ma credo che possa essere un problema serio al ginocchio. Queste vittorie fanno morale, l’immagine finale con l’abbraccio ai tifosi è la cosa più bella. Maniero e Drudi hanno fatto benissimo, Maniero ci teneva a fare bene e Drudi ha dato ordine e sicurezza. Kastanos lo abbiamo preso perché portasse qualità e siamo contenti."