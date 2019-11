Pisa, Benedetti: "Prendiamoci i tre punti, ripartiamo con entusiasmo"

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Match winner a tempo scaduto contro lo Spezia, il difensore del Pisa Simone Benedetti ha dichiarato: "Partita difficile per come si era messa, siamo felici per questa vittoria. Ci prendiamo questi tre punti importanti che ci permettono di ripartire con grande entusiasmo soprattutto a livello mentale. Mi è dispiaciuto per l’autogol di Livorno ma sono situazione che possono succedere - riporta TuttoPisa.com -. Il calcio è bello per questo, la ruota gira sempre. Il mio ultimo gol lo avevo segnato proprio con la maglia dello Spezia contro il Livorno. Ci sono momenti in cui fai fatica a segnare per cui le palle attive sono molto importanti per sbloccare il risultato. Dobbiamo migliorare dietro, perchè siamo andati sotto in maniera quasi inspiegabile visto che non erano mai stati pericolosi pur avendo il pallino del gioco. La forza di questa squadra è il gruppo e lo abbiamo dimostrato anche oggi".