Pisa, Benedetti promuove tutti: "Bilancio positivo. Squadra e staff meritano voti alti"

Tempo di bilanci in casa Pisa, dopo una stagione comunque sotto gli occhi di tutto: quella che doveva essere una semplice salvezza, è diventata una corsa per la A, interrotta solo dalla classifica avulsa. Di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato il difensore Simone Benedetti: "Quello che era l'obiettivo primario, dopo un anno intenso e molto lungo, è stato raggiunto, poi siamo arrivati a un passo dal sogno. Sogno che ci meritavamo per quanto abbiamo fatto, per come abbiamo giocato, ma prendiamo quello che di buono c'è stato, lo conserviamo per l'anno prossimo che sarà fondamentale"

Conclude poi: "Il momento più bello, parlo a livello personale, è stato il gol contro lo Spezia, che si è rivelato molto importante e di questo sono stato contento, il più brutto la gara di andata contro il Livorno: ma il bilancio, e qui parlo anche di squadra, è positivo, tutti meritano un voto altro. Staff compresi".