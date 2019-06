Pisa, Corrado jr: "Moscardelli rimane. Grande fiducia nel ds Gemmi"

Giovanni Corrado, alto dirigente del Pisa, ai microfoni di SkySport ha commentato la promozione in B dei nerazzurri: "Il mercato lo condurrà il Ds Gemmi come lo scorso anno. Ho grande fiducia in lui. Moscardelli rimarrà con noi anche il prossimo anno. Lo paghiamo poco rispetto a quello che vale. In società lavoriamo bene, mio padre è presidente. C’è grande sinergia e rispetto in quello che facciamo ma soprattutto nei ruoli che abbiamo e cerchiamo di non entrare l’uno negli affari dell’altro".