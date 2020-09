Pisa, Corrado su Palombi e Mazzitelli: "Se vanno in porto abbiamo centrato tutti gli obiettivi"

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha fatto il punto di mercato a margine della presentazione della terza maglia del club toscano: “Vogliamo riuscire a far risultato e giocare una buona partita anche se l’esordio è sempre impegnativo. Noi abbiamo lavorato per arrivare a certi giocatori fin dall’inizio. Gli affari che hanno condizionato la nostra campagna in entrata sono stati quelli di Vido e Varnier che volevamo fortemente con noi. - continua Corrado come riporta Tuttosport - Adesso siamo pronti a fare due innesti importanti (Palombi dalla Lazio e Mazzitelli dal Sassuolo NdR) e il tempo è dalla nostra parte. Se vanno in porto questi affari possiamo dire di aver centrato tutti gli obiettivi. Inoltre entro il 5 ottobre finalizzeremo quelle due-tre operazioni che abbiamo in ballo”.