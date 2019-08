Pisa, Corrado: "Urge nuovo stadio: non possiamo più giocare all'Arena"

A margine della firma sulla Convenzione per l' "Arena Garibaldi", in casa Pisa, come riferisce tuttopisa.it, ha parlato anche il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado, che ha fatto un punto della situazione in merito:

"Siamo al Comune di Pisa per riscuotere il nostro credito di 500.000 euro che contestualmente prevede la firma della Convenzione. L'ossessione per noi adesso è quella di riuscire a recuperare dopo questi 27 mesi quei soldi che avevamo anticipato per il Comune. Questa è la sostanza di questa giornata: noi recuperiamo il denaro e firmiamo questa convenzione ponte. Avrà durata quinquennale ma prevede che dopo un anno cada se i tempi della realizzazione dello stadio e del crono programma non verranno rispettati. In questo stadio possiamo giocare ancora questo campionato, poi dai programmi fatti 30 mesi fa è previsto l'inizio dei lavori per il nuovo. Se potremo giocare nello stadio con i lavori avviati la convenzione si bloccherà, se non iniziano i lavori si bloccherà lo stesso perché non possiamo rimanere in questo stadio. Il nuovo stadio avrà ovviamente una convenzione diversa, adeguata ai servizi del nuovo impianto. La Vas è stata approvata e oggi i tempi coincidono perfettamente, il crono programma al momento è rispettato: entro la fine dovrà esserci l'approvazione della variante urbanistica, se tutto andrà secondo i crismi della puntualità apriremo il fronte sul progetto definitivo e tra maggio e giugno si andranno ad appaltare i lavori. La realtà è che pagheremo 65.000 euro per giocare in questo stadio mentre chi c'era prima di noi li prendeva. La Convenzione prevede l'estensione della deroga che è stata tre anni fa per 8.780 posti. Può essere richiesta di partita in partita, lo abbiamo già fatto. 1.500 posti in più sono il regalo che dobbiamo fare ai nostri tifosi, non sono un introito maggiore per la società".