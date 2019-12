Pisa, D'Angelo: "Buona partita, non meritavamo di perdere"

Luca D'Angelo

Seconda sconfitta consecutiva per il Pisa che perde di misura ad Ascoli. Il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo non nasconde la propria amarezza: “Non avevamo sofferto niente, la partita era molto equilibrata. Le occasioni migliori le avevamo avute noi. L’Ascoli non era mai stato pericoloso. Una volta preso il gol siamo mancati nella fase di rifinitura. Oggi e con l’Entella non avremmo meritato di perdere però non ci possiamo crogiolare sul fatto di aver giocato delle buone partite. Bisogna essere più convinti per portare a casa dei punti. Adesso abbiamo un giorno per allenarci, dobbiamo farlo con grande convinzione perchè quella di domenica è una partita importante. Abbiamo fatto un buon girone di andata ma bisogna finirlo bene col Frosinone. Domenica abbiamo fatto schifo mentre oggi abbiamo fatto una buona partita. La squadra dal punto di vista fisico sta bene, ovvio che gli infortuni e le squalifica ci mettono in difficoltà ma non dobbiamo piangerci addosso”.