Pisa, D'Angelo: "Ci sarà da soffrire. Ma anche noi faremo soffrire gli altri"

“Ieri sera in camera ho pensato alla prima volta che ho giocato in un campetto sotto casa, di strada ne ho fatta tanta, e ora essere arrivato ad allenare in Serie B una squadra come il Pisa è motivo di grande soddisfazione”. Esordisce così, alla vigilia della prima di Serie B, il tecnico del Pisa Luca D’Angelo.

I nerazzurri domani saranno infatti impegnati contro il Benevento: “La squadra sta bene, mi auguro inizi a sciogliersi già dai primi minuti, deve vivere con la giusta serenità l’esordio, che sarà sicuramente difficoltoso visto il valore dell’avversario. L’entusiasmo sicuramente aiuta, viviamo quotidianamente l’attesa dei tifosi che ci riempono sempre d’amore, ma chiaramente dobbiamo esprimere anche un buon calcio, su questo ho un tarlo: gli spettatori entusiasti sono importanti, ma nel rettangolo verde conta il buon gioco, che noi dobbiamo esprimere”.

Andando poi nel dettaglio della gara: “Il Benevento è la squadra favorita per vincere il campionato, ma ci sono altre grandi formazioni, molto pronte, come Ascoli, Frosinone, Cremonese ed Empoli. Non possiamo pensare di avere il possesso palla dello scorso anno, i sanniti hanno anche giocatori molto importanti, ma dobbiamo essere propositivi, giochiamo con un 3-5-2 ultra offensivo e le barricate le facciamo solo se troviamo chi è nettamente più forte di noi e ci chiude dentro l’area: non partiamo per difenderci, se poi saremo particolarmente pressati faremo di necessità virtù. Ci sarà da soffrire, ma dobbiamo anche pensare a far soffrire gli altri”.