Pisa, D'Angelo: "Frosinone più forte e tante assenze, ma ce la giochiamo"

Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, alla vigilia del match contro il Frosinone è intervenuto in conferenza stampa: "Mancano tanti elementi, non abbiamo mai recriminato e non cominceremo a farlo adesso. Manca una partita da giocare al massimo, senza pensare ad altro. Masucci e Belli sono a disposizione, non recupera nessuno degli infortunati ma almeno ritroveremo i tre squalificati".

Sul Frosinone: "Ha un organico eccezionale, sta giocando 3-5-2. Per noi sarà difficile, ma sono convinto di avere le armi a disposizione per fare risultato. Servirà una grande partita, con determinazione e voglia. Bisogna chiudere bene il girone d'andata. Sarà importante tenere il più possibile il pallone, limitando i rifornimenti agli attaccanti avversari, con grande intensità. Il Frosinone tecnicamente ha qualcosa in più, ma possiamo colmare il gap con la voglia".

Indicazioni sulla formazione: "Minesso e Fabbro giocano, Masucci e Belli invece non hanno i 90 minuti, ma 60-70 possono farli tranquillamente".