Torna in Serie B il Pisa e all'esordio ferma il quotato Benevento. Queste le parole di Luca D'Angelo in conferenza stampa dopo lo 0-0 dell'Arena Garibaldi: "Le regole sono state rispettate, io dico solo, al di la dei piedi di Montipò sul rigore, che arrivi presto il VAR anche in B. I ragazzi hanno giocato bene, abbiamo rischiato poco disputando una gran partita: forse dal punto di vista tecnico qualcosa abbiamo sbagliato, sui cross siamo mancati, ma abbiamo tempo per migliorare. Abbiamo del resto concesso poco, prima mi serviva densità a centrocampo, poi ho cambiato perché sapevo che loro avrebbero dato problemi, se fossimo stati più precisi sui cross l'avremmo anche vinta. Siamo stati bravi a limitare un avversario molto forte, la squadra mi è piaciuta nel complesso, ha fatto il tipo di gara che ci voleva oggi: il Benevento ha personalità e qualità in ogni reparto, e ha letto bene anche la gara. Mercato? Probabilmente di un difensore ne abbiamo bisogno anche numericamente, qualcuno potrebbe arrivare ma solo se è il profilo giusto, no tanto per fare"