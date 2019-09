Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, dopo la beffarda sconfitta nel derby interno con l'Empoli è intervenuto in conferenza stampa: "Gli episodi determinano i risultati, ma nel primo tempo abbiamo messo in imbarazzo l'Empoli, avremmo meritato di più. Nel secondo tempo hanno avuto maggior possesso palla, ma non senza tante occasioni. Ci lecchiamo le ferite. Se c'è un errore è stato in buona fede. Abbiamo chiuso praticamente in dieci, con Ingrosso in campo con una spalla fuori, un giocatore che dobbiamo solo ringraziare. Sappiamo qual è il percorso da fare, produciamo tanto ma abbiamo subito cinque gol nelle ultime due partite, anche se oggi due con rimpallo. Bisogna continuare a lavorare".