Il tecnico del Pisa, Luca D’Angelo, commenta in zona mista il pareggio col Venezia: “Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, creando tanto mentre loro hanno fatto gol nell’unica occasione che hanno avuto. Il secondo tempo è stato più equilibrato, poi il Venezia logicamente ha preso campo dopo l’espulsione però la squadra è rimasta compatta. Giocare in dieci dopo essere scesi in campo tre volte in una settimana non era l’ideale. Negli ultimi minuti abbiamo pensato di rimetterci a tre dietro sapendo che avrebbero buttato tanti palloni nel mezzo e tranne l’ultima situazione non abbiamo rischiato niente. Adesso gestiamo questi giorni e chi mi darà maggiori garanzie giocherà a Perugia. Oggi squadra ha impattato benissimo la partita ma io non avevo dubbi al riguardo. Abbiamo reagito alla grande dopo la sconfitta con l'Empoli".