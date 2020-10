Pisa, dopo undici anni subito quattro gol in Serie B: ma è già tempo di riscatto

Un ko pesante, come non si registrava da tempo: ma domani c'è il turno infrasettimanale, e il Pisa avrà subito l'occasione per archiviare quel brutto poker subito in quel di Salerno nel terzo turno del campionato di B.

La Salernitana sabato si è imposta appunto per 4-1 sulla formazione toscana che, come ha ricordato tuttopisa.com, in B non pativa una botta così dalla stagione 2008-2009: era il 24 gennaio 2009, e i nerazzurri, guidati da Gianpiero Ventura (lo scorso anno per altro a Salerno) caddero rovinosamente a Grosseto, con il medesimo punteggio. Undici anni fa, anche se peggio andò poi nell'annata 2014-15 ma in Lega Pro: 5-1 incassato all'ultima giornata a Forlì, contro la formazione biancorossa.

A ogni modo, è subito tempo per il riscatto. Non solo del risultato, ma anche dell'avvio non esaltante: erano infatti quattro stagioni che non si verificava una partenza non positiva, ma la stagione 2017-18 (anche allora, con Carmine Gautieri in panchina, il Pisa ottenne 2 punti in 3 gare) a fine anno furono playoff...