Pisa-Empoli, c'è l'ok per l'aumento della capienza dello stadio

Attraverso una nota ufficiale, il Pisa "comunica di aver ricevuto la deroga all'aumento della capienza per la gara Pisa-Empoli, in programma all'Arena Garibaldi Stadio "Romeo Anconetani" martedì 14 settembre (ore 21.00)". Nuovi tagliandi, quindi, per il settore Curva Nord, quello riservato alla tifoseria locale.