Pisa-Empoli, si lavora all'aumento di capienza dell' "Arena Garibaldi"

Si giocherà martedì 24 settembre il derby toscano tra Pisa ed Empoli, valido per la 5^ giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa sono a lavoro per provare a far aumentare la capienza del settore Curva Nord dell' "Arena Garibaldi", richiestissimo dalla tifoseria, ma al momento non ci sono stati riscontri in merito alla richiesta. Questa la nota del club: "Il Pisa Sporting Club informa di non aver ancora ricevuto una risposta positiva alla richiesta di ampliamento dell’attuale capienza presentata in riferimento alla gara Pisa-Empoli, in programma all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani”, martedì 24 settembre p.v. Al momento attuale, dunque, non è possibile soddisfare l’elevata richiesta di biglietti per il settore di Curva Nord per la gara in oggetto".