© foto di Fabrizio Pozzi

Podio della classifica marcato di Serie B per Michele Marconi, che con la doppietta rifilata lunedì al Pordenone si è portato a quota 10 reti, una in meno al re della graduatoria Iemmello, consegnando per altro anche la vittoria al suo Pisa.

E migliorandosi dalla passata stagione: dopo 14 turni, ha segnato due gol in più dello scorso campionato, quando in Serie C mise a segno, in 27 match di regular season (esclusi quindi i playoff), 8 gol.

C’è però un record personale da battere. E’ stato intanto eguagliato quello della stagione 2013-2014, quando con la maglia dell’Alessandria segnò proprio 10 reti, ma in grigio, nel 2017-2018 ne segnò 12, il massimo ottenuto in carriera. Tre soli per superarsi.