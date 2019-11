Pisa, la parola di Benedetti: dall'autorete al gol vittoria

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Un gol che pesava, perché andato nella porta sbagliata. In quella porta che al Pisa era costata un derby, quello contro il Livorno, che per la prima volta nella storia prendeva i tre punti contro l’acerrima rivale grazie a un’autorete.

Il centro, nella propria porta, di Simone Benedetti, quel 16 ottobre 2019, ha scritto la storia, ma il difensore ha voluto farsi perdonare in un’altra gara chiave, quella contro lo Spezia di sabato pomeriggio. Dopo un primo tempo di livello, in cui la formazione di mister D’Angelo era passata in vantaggio, nella ripresa c’è stato un sensibile calo, che ha portato i liguri sull’1-2, fino a quando Aya non ha pareggiato i conti; scatta poi il recupero, ed ecco che il Pisa conquista un calcio di punizione. Sulla battuta, Marin allarga per Pinato che va sul fondo e libera un cross preciso sul secondo palo, dove Benedetti è appostato per battere a rete il pallone. Rimonta nerazzurra, e triplice fischio.

L’autorete non si cancella, ma così pesa meno.