Pisa, Marconi: "Che gioia il primo gol in B. Moscardelli un esempio"

© foto di Fabrizio Pozzi

Il nerazzurro Michele Marconi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve Stabia-Pisa, match vinto dai toscani per due reti a zero: "Partita dove c'è stato da battagliare, per fortuna il mio gol ha dato tranquillità anche se non c'è mai da star tranquilli. Siamo stati bravi a tenere duro con l'uomo in meno e a portare a casa il risultato. È una gioia immensa, il mio primo gol in B sulla soglia dei trent'anni. Purtroppo il rigore di settimana scorsa non l'avevo digerito, sono riuscito a far gol e spero di riuscire a dimenticarmene. La dedica è per la mia famiglia e tutta la gente di Pisa. Cerchiamo di dare il massimo sempre per arrivare alla salvezza il prima possibile. Siamo partiti bene, domenica non era facile, il Benevento è una corazzata. Venire qua su un campo complicato non era facile, quindi complimenti a tutti. Espulsione di Benedetti? Era già ammonito ha fatto un fallo da doppia ammonizione, ci sta, l'importante è aver tenuto duro e aver portato a casa i tre punti. Ci prendiamo la sosta, recuperiamo, abbiamo qualcuno fuori, poi affronteremo la Cremonese nel migliore dei modi. Moscardelli? C'è solo da imparare da lui, sia come calciatore che come uomo, ci dà una mano quando gioca e anche quando non gioca, ce lo teniamo stretto".