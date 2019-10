© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Pisa e Salernitana. Nessun recupero come ampiamente prevedibile: restano a casa, infatti, i difensori Mantovani, Billong ed Heurtaux, il centrocampista Firenze, l'esterno Cicrelli e l'attaccante Giannetti. Tutti dovrebbero saltare anche la prossima partita di sabato contro l'Entella, una situazione di emergenza totale se si considera che non sono al meglio nemmeno Maistro, Di Tacchio, Lombardi e Kiyine. Aggregato alla prima squadra il giovane scuola Juventus Morrone dopo la discreta performance con la Primavera. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Jaroszynski, Karo, Lombardi, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Kalombo, Kiyine, Maistro, Morrone, Odjer;

ATTACCANTI: Cerci, Djuric, Gondo, Jallow.