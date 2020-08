Pordenone, Bocalon tornerà al Venezia. Niente riscatto da parte dei friulani

vedi letture

Ricardo Bocalon tornerà al Venezia al termine di questa stagione. L’attaccante infatti non sarà riscattato dal Pordenone, che aveva l’obbligo in caso di promozione in Serie A, e si unirà agli arancioneroverdi per il ritiro. Secondo Trivenetogoal.it non è escluso che il calciatore possa retare in laguna anche se dipenderà dal tecnico che prenderà il posto di Dionisi.