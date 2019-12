Pordenone, Ciurria: "Momento fantastico. Punto alla doppia cifra"

© foto di Uff. Stampa Pordenone Calcio

L’attaccante del Pordenone Patrick Ciurria ha parlato dell’ottimo avvio di stagione del club, secondo in classifica all’esordio in Serie B, e degli obiettivi per quest’annata: “L’aggettivo che userei e che ritengo più corretto per descrivere questo momento è fantastico. Il gruppo e la mentalità sono i segreti del Pordenone e bisogna dare atto a mister Tesser per questo. Dobbiamo però ancora imparare a sfruttare al meglio le occasioni che ci capitano per continuare il percorso che stiamo facendo. Sono felice per il gol, lo aspettavo da tanto anche se la cosa più importante è però che sia arrivata la vittoria. - continua Ciurria a Pianetaserieb.it – Devo migliorarmi in zona offensiva, imparare a sfruttare al massimo le occasioni che mi arrivano e avvicinare il più possibile la doppia cifra anche se non sono mai stato un attaccante che segna tante reti. A livello di squadra invece ci siamo detti di pensare alla salvezza”.