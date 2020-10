Pordenone, la FIGC rilascia la licenza per l'utilizzo del "Teghil" di Lignano Sabbiadoro

Buone notizie per il Pordenone. La Commissione Criteri Infrastrutturali della Figc ha notificato al club neroverde il rilascio della licenza per l’utilizzo dello stadio comunale “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro per la stagione sportiva 2020/21. L’impianto ospiterà sabato Pordenone-Spal, incontro della terza giornata della Serie BKT. Calcio d’inizio alle ore 14:00. Dalle ore 15:00 di oggi potrà così aprire la prevendita dei 700 biglietti disponibili per Pordenone-Spal, destinati esclusivamente alla tifoseria locale.