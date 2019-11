Pordenone, la passione neroverde sbarca anche in Francia

Si tifa Pordenone anche in Francia. Può sembrare strano, ma è così. E a renderlo noto è proprio il club friulano, neo promosso in Serie B e ora terzo in classifica: il club neroverde, attraverso i propri canali social, ha reso noto che è nato un profilo Twitter non ufficiale, francese, che seguirà le sorte della truppa di Tesser.

Del resto, l'amore non ha confini.