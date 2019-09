© foto di Uff. Stampa Pordenone

Il direttore sportivo del Pordenone Matteo Lovisa non si siede sugli allori e guarda già alla sfida contro il Livorno dove sarà importantissimo non perdere. “Dobbiamo e vogliamo conquistate un risultato positivo. - ha spiegato Lovisa al Messaggero Veneto - Siamo partiti bene, ma non dobbiamo pensare di essere già diventati bravi e belli, serve dare continuità a questo avvio. Mi fa piacere aver già vinto due gare perché saranno punti che a maggio peseranno tanto. Contavamo e speravamo di iniziare col piede giusto, ma non dobbiamo mai accontentarci”.