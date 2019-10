Pordenone, penultimi in media spettatori. Ma tifosi raddoppiati dalla C

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primi bilanci extra campo per le formazioni di Serie B, quando le prima 6 giornate sono andate in archivio. La media spettatori adesso parla chiaro, e premia formazioni come Salernitana, Frosinone e Benevento (le tre con maggior seguito, seguite poi da Pisa e Cosenza), ma non sorride particolarmente all'Entella, ultima nella classifica media spettatori.

Risultato invece ambivalente per il Pordenone, quello delle presenze allo stadio. Da un lato, penultimo posto in questa speciale graduatoria, dall'altro numeri dai quali si può partire per guardare con ottimismo al futuro.

Numeri in crescendo - Come evidenzia Il Gazzettino, i numeri che i ramarri fanno registrare sono comunque in aumento. Nella scorsa stagione, quella che valse la promozione in Serie B, si registrò una media di 1784 tifosi a gara, eccezion fatta per quella decisiva contro la Giana Erminio, che annoverò una media di 3000 spettatori, con il "Bottecchia" sold out. Numero comunque inferiore alla media finora vista: alla "Dacia Arena", infatti, si sono già contate 9492 presenze, 3164 ogni 90' giocati tra le nuove mura amiche.

La possibile svolta con l'Empoli - I risultati sono ovviamente a favore degli uomini di Tesser, ed è chiaro che l'entusiasmo porta gente allo stadio. Anche se i numeri per ora sono lontani dal sogno di patron Lovisa, che vorrebbe almeno un quinto dello stadio pieno: 5000 cuori neroverdi sugli spalti di Udine è l'obiettivo che la società si è data. Battere l'attuale capolista, dando continuità ai risultati finora centrati, potrebbe aiutare.