Pordenone, per l’attacco si pensa a Forte. Ma la concorrenza non manca

Il Pordenone avrebbe bussato alla porta della Juve Stabia per il centravanti Francesco Forte, classe ‘93, protagonista di una buona stagione in Serie B nonostante la retrocessione del club. I neroverdi avrebbero presentato una proposta strutturata per l’attaccante, ma dovranno vedersela con una concorrenza importante visto l’interesse mostrato da Vicenza e Salernitana e il possibile inserimento nelle prossime ore del Lecce che lo vorrebbe per affiancare Coda in avanti. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.