Pordenone-Reggiana, le formazioni ufficiali: cambia qualche pedina mister Alvini

vedi letture

Al via alle ore 15:00 l'atteso match tra Pordenone e Reggiana, valido per la 16^ giornata del campionato di B.

Qualche cambio tra gli ospiti, con Gatti in difesa preferito a Martinelli, mentre in mezzo spazio a Libutti e Zampano sulle fasce, con Kirwan che si accomoda in panchina. In mezzo c'è Pezzella, con Radrezza che va ad agire dietro l'unica punta, Kargbo. I ramarri invece puntano a Barison per la difesa, preferito a Camporese a fianco di Bassoli, mentre a centrocampo spazio a Scavone, con Calò che si accomoda in panchina.

Le formazioni ufficiali:

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison, Bassoli, Falasco; Zammarini, Pasa, Scovone; Mallamo; Ciurria, Diaw

REGGIANA (3-5-1-1): Cerofolini; Gyamfi, Costa, Gatti; Libutti, Varone, Pezzella, Muratore, Zampano; Radrezza; Kargbo.