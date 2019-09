Pordenone, Tesser: "Livorno in salute, ma io esigo dai miei continuità"

© foto di Federico Gaetano

Quarta giornata del campionato di Serie B, e prima trasferta toscana per il Pordenone, che domani farà visita al Livorno. Come riferisce il sito ufficiale del club, è mister Attilio Tesser a presentare la gara nella conferenza stampa della vigilia: “È un trittico di gare difficili, ma siamo concentrati sulla prima. Il Livorno ha zero punti in classifica, ma guardandolo giocare si capisce che gliene manca qualcuno e vorranno sicuramente rifarsi davanti al proprio pubblico. Io voglio vedere i miei ragazzi giocare la propria partita: dobbiamo essere consapevoli che andiamo a trovare una squadra in salute in un ambiente molto caldo, con tanto rispetto ma senza paura. Cerchiamo la continuità, è quello che chiedo dall’inizio ai miei giocatori. Continuità significa punti, punti significano morale, morale significa fiducia. Giocheremo per vincere, ovviamente, ma dovremo anche essere bravi a leggere la situazione a gara in corso. Qualcosa cambieremo per via degli impegni ravvicinati e per i rientri in squadra di Misuraca e Mazzocco".

Più nel dettaglio degli avversari: "Il Livorno ha una batteria di attaccanti importanti, di categoria superiore. Sugli esterni hanno molte alternative, noi dovremo farci trovare pronti, consapevoli che magari proveranno a cambiare rispetto alle scorse gare. Alla fine non vincono i moduli, vincerà la squadra più determinata. Breda è un amico e un bravissimo allenatore, che ha fatto bene ovunque è andato. È un ragazzo umile, che si concentra sul lavoro, lo stimo molto".