Pordenone, Tesser: "Non abbiamo la serenità e leggerezza di due mesi fa"

In vista del big match contro il Benevento il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa del momento in casa neroverde e della volontà di ripartire: “Se guardiamo alle gare di questo 2020 bisogna dire che le prestazioni in trasferta sono state sicuramente migliori di quelle in casa. Sia a Frosinone sia a La Spezia avremmo meritato qualcosa di più. Non abbiamo la serenità e la leggerezza di due mesi fa, non ho problemi ad ammetterlo. È un momento di calo che non riguarda solo noi e che altre squadre hanno avuto in altri momenti della stagione. Per uscirne serve lavoro e impegno. - continua Tesser come si legge sul sito dei friulani – Il Benevento è una squadra di grande esperienza, con giocatori reduci da avventura importanti in Serie A e non solo, hanno fame, voglia di vincere e si vede. Hanno diversi calciatori fuori, ma anche una rosa talmente lunga da essere in grado di sopperirci. Noi cambieremo sicuramente qualcosa nella formazione, anche perché qualche giocatore ha bisogno di rifiatare”.